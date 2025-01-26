Trump'tan sınır dışı edilen göçmenleri kabul etmeyen Kolombiya'ya yaptırım

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ABD’den sınır dışı edilmiş Kolombiyalı göçmenleri taşıyan uçakların ülkeye inişine izin vermedi.

Buna karşılık ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya’ya ek gümrük vergisi kararı aldı.

ABD Başkanı Donald Trump | Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro. Fotoğraflar: AA

Cumhurbaşkanı Petro, ABD’den gelmesi beklenen iki uçağın Kolombiya’ya ineceğini duyurmuş ve vatandaşların bayraklar ve çiçeklerle karşılanması için talimat vermişti.

ABD’den sınır dışı edilen Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ilk uçağın yerel saatle 06.45’te, ikinci uçağın ise 10.00’da Kolombiya’ya inmesi bekleniyordu.

Ancak sonrasında Petro X hesabından bu göçmenlerin ülkeye girişine izin vermeyeceğini duyurdu:

Petro şunları yazdı: “ABD, Kolombiyalı göçmenlere suçlu muamelesi yapamaz. Kolombiyalı göçmenleri taşıyan ABD uçaklarının topraklarımıza girişine izin vermiyorum. Biz göçmenleri kabul etmeden önce, ABD’nin onlara onurlu şekilde muamele edilmesi için bir protokol oluşturması gerekiyor.”

Trump’tan acil yaptırım kararları

Trump ise gelişmenin ardından Kolombiya’ya ek gümrük vergileri ve bir dizi yaptırımın uygulanacağını duyurdu.

Trump’ın Truth Social hesabından açıklaması şöyle:

“ABD’den giden ve çok sayıda suçluyu taşıyan iki geri dönüş uçağının Kolombiya’ya inmesine izin verilmediğini öğrendim. Bu emir, halkı tarafından zaten sevilmeyen Kolombiya’nın Sosyalist Devlet Başkanı Gustavo Petro tarafından verildi.

Petro’nun bu uçuşlara izin vermemesi ABD’nin ulusal güvenliğini tehlikeye attı. Bu nedenle yönetimime aşağıdaki kararlı misilleme tedbirlerini acilen uygulaması emrini verdim:

ABD’ye gelen tüm ürünlere yüzde 25 gümrük vergisi. Bir hafta içinde yüzde 50’ye yükseltilecek

Kolombiya hükümeti yetkilileriyle destekçilerine seyahat yasağı ve vize iptali

Kolombiya vatandaşlarına gümrük denetimlerinin artırılması

Finansal yaptırımların tamamıyla uygulanması

Bu tedbirler sadece bir başlangıç. Kolombiya Hükümetinin, ABD’ye zorla gönderdiği suçluların kabulüne ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesine izin vermeyeceğiz”