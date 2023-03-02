Yunanistan’da tren kazası: İstasyon şefi tutuklandı

Yunanistan’da meydana gelen ve en az 38 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren kazasından sonra istasyon şefi tutuklandı.

Fotoğraf: Reuters

Kazadan sonra ulaştırma bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Karamanlis istifa ederken “Haksız yere ölen insanlara saygının bir göstergesi olarak istifa etmek görevim” dedi.

Yunanistan halkıysa öfkeli. Bunun bir kaza değil, cinayet olduğunu vurgulayan halk hükümetin de istifa etmesi gerektiğini söylüyor.

Başkent Atina’da kazayı protesto etmek isteyen göstericilere polis müdahale etti. Kazaya karışan trenin ait olduğu şirketin önünde toplanan göstericiler ‘Kaza değil, cinayet’ yazılı döviz taşıdı.

Şef tutuklandı

Kazanın ardından trenin bağlı olduğu istasyonun şefi tutuklandı.

Reuters‘ın dün akşam saatlerinde aktardığına göre, istasyon şefi ihmal nedeniyle toplu ölüm ve yaralanmalara sebebiyet vermekle suçlanırken şef, yanlış bir şey yapmadığını ve bunun arıza nedeniyle yaşandığını savunuyor.

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