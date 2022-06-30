Yunanistan: Türkiye-İsveç-Finlandiya anlaşmasından endişeli değiliz

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın üçlü anlaşmasından sonra Atina, “NATO’nun genişlemesine ilişkin üçlü anlaşmanın Yunan çıkarlarına etkisi yok. Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılmasının önündeki engellerin kalkmasından memnunuz. Anlaşmayla ilgili endişemiz yok” açıklamasında bulundu.

Fotoğraf: Reuters

İngilizce yayın yapan Yunanistan merkezli gazete Kathimerini’nin aktardığına göre Yunan hükümet kaynakları, Finlandiya, İsveç ve Türkiye arasındaki anlaşmanın Yunanistan’ın çıkarlarını ve AB-Türkiye ilişkilerini etkilemediğini söyledi. Kaynaklar, anlaşmada esasen Türkiye’nin geri adım attığını dile getirdi.

Başbakan Kiryakos Miçotakis de, Finlandiya ve İsveç’in NATO’ya katılımındaki zorlukların aşılmış olmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.