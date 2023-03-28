Yunanistan 21 Mayıs’ta seçime gidiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, parlamento seçimlerinin 21 Mayıs’ta yapılacağını açıkladı.

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Miçotakis hükümetinin dört yıllık görev süresi temmuzda dolacak.

Reuters’ın aktardığına göre Miçotakis kabine toplantısında “Ülkemizin ve vatandaşlarımızın net hedeflere ihtiyacı var. Başından beri taahhüt ettiğim gibi, ulusal seçimler dört yıllık dönemin sonunda yapılacak” dedi. Başbakan bir hafta önce, seçimlerin mayısta düzenleneceğini açıklamıştı.

Son anketler Miçotakis’in Yeni Demokrasi Partisi’nin, ana muhalefet partisi Syriza’dan önde olduğunu gösterse de, tren faciasının ardından aradaki fark daralmaya devam ediyor.

Yunanistan’da 28 Şubat’ta meydana gelen tren kazasında 57 kişi hayatını kaybetmiş, ülkede büyük çaplı protestolar düzenlenmiş ve hükümet istifaya çağrılmıştı.

Tren kazasından sonra bölgedeki bir tren istasyonu müdürü tutuklanmış ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti.