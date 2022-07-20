Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu yayımlandı

Yükseköğretim programları ve kontenjan kılavuzu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nın (ÖSYM) sitesinde yayımlandı. Kılavuzdan bölüm kontenjanlarına, tercihle ilgili bilgilere ve bölümlere girmek için gereken taban sıralamalarına ulaşabilir.

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İki gün önce Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) sonuçları açıklandı. Sonuçlardan sonra beklenen program ve kontenjan kılavuzu da yayımlandı. Kılavuza, ÖSYM’nin sitesinden ulaşılabilir.

1 milyondan fazla kontenjan

Kılavuzda yazana ve ÖSYM Başkanı Halis Aygün’ün Twitter’dan açıkladığına göre, 512 bin 881’i ön lisans, 509 bin 164’ü lisans ve 39 bin 641’i özel yetenekli olmak üzere toplam bir milyon 61 bin 686 kontenjan var.

Görseller: ÖSYM

Bu kontenjanın 18 bin 362’si tıp, 9 bin 264’ü diş hekimliği, 4 bin 393’ü eczacılık, 16 bin 663’ü hukuk, 7 bin 558’i mimarlık, 73 bin 237’si mühendislik ve 43 bin 485’i öğretmenliğe ayrıldı.

Bölümlere girmek için gereken en düşük başarı sıralamaları

Kılavuzda, bölümlere girmek için gereken en düşük sıralamalar da yer alıyor. Buna göre, tıpta 50 bin, diş hekimliğinde 80 bin, eczacılıkta 100 bin, hukukta 125 bin, mimarlıkta 250 bin, mühendislikte bölümüne göre 300 bin ve öğretmenlikte bölümüne göre 300 binden daha kötü sıralamaya sahip olanlar bu bölümlere giremeyecek.

Tercih dönemi önümüzdeki hafta başlıyor

Üniversite tercih dönemi, 27 Temmuz’da başlayıp 5 Ağustos’ta sona erecek. Tercihler, http://ais.osym.gov.tr adresinden yapılacak.