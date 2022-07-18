YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran’da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

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Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim” dedi.

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nun bu hafta içinde yayımlanacağını söyleyen Aygün, tercih işlemlerinin 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacağını da açıkladı.

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz – 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.