Yüksek Hızlı Tren biletlerine yılın ikinci zammı

Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine yılın ikinci zammı yapıldı. Yüzde 30’luk bir zamla İstanbul-Ankara arası bilet fiyatı 248 liradan 323 liraya yükseldi.

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TCDD, yılbaşındaki yüzde 15’in ardından ikinci bir zam daha yaptı.

Yaklaşık yüzde 30’luk bu zammın ardından İstanbul Ankara bilet fiyatı 248 liradan 323 liraya yükseldi. Eskişehir-Konya arası bilet fiyatı 141 liradan 184 liraya, Eskişehir-Ankara arası bilet fiyatı 110 liradan 136 liraya, Eskişehir-İstanbul (Söğütlüçeşme) arası bilet fiyatı da 161 liradan 210 liraya, Ankara-Konya biletleri ise 112 liradan 146 liraya çıktı. Ankara-Sivas ise 312 liraya yükseldi.

TCDD, 2022’de YHT biletlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10, nisanda yüzde 15, haziranda yüzde 28 ve eylülde yüzde 10 zam yapmıştı.

YHT biletlerine, 2018’den bu yana yapılan kümülatif zam oranı yüzde 300’ü aştı.