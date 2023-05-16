YSK’yı protesto eden 10 kişi gözaltına alındı

Ankara’da YSK binası önünde ‘Demokrasi Nöbeti’ başlatan 10 kişi gözaltına alındı.
Islak imzalı tutanaklarla Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) paylaştığı verilerin uyuşmaması tartışmalara neden oldu.
Bunun üzerine YSK Ankara İl ve Merkez İlçe Seçim Kurulu önünde ‘Demokrasi Nöbeti’ başlatıldı. Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre nöbete müdahale eden polis, 10 kişiyi gözaltına aldı.
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