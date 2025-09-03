YouTube'dan 'Premium Aile' paketine adres şartı: Düzenli kontrol edilecek

YouTube, ‘Premium Aile’ paketinde ‘aynı evde yaşama’ kuralını artık katı biçimde uygulayacak. Paket sahibiyle aynı evde ikamet etmeyenler 14 gün içinde Premium avantajlarını kaybedecek.

Aylık 159,99 lira ücretle sunulan Premium Aile paketi ‘aileden beş kişiye’ reklamsız video izleme ve YouTube Müzik erişimi sağlıyor.

CNBC-e’nin haberine göre paketi kullanan bazı abonelere “YouTube Premium aile üyeliğiniz duraklatılacak” başlıklı uyarı e-postaları gitti.

Mesajda aynı adreste yaşamadığı belirlenen kullanıcıların 14 gün içinde adres doğrulaması yapmamaları halinde Premium ayrıcalıklarını kaybedeceği söylendi

Düzenli kontrol yapılacak

YouTube artık aile planı üyelerinin adreslerini her 30 günde bir elektronik sistem üzerinden kontrol edecek. Daha önce gevşek uygulanan bu yöntem yeni dönemde sıkı şekilde takip edilerek uygunsuz görülen hesapların Premium erişimi sonlandırılacak.