Yolcuların ‘rötar’la suçladığı Nebati: Seçimi AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Bineceği uçağa geciken AKP’den Mersin milletvekili seçilen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, rötar nedeniyle kendisine tepki gösteren yolculara kızdı: “Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim.”

Görsel: Twitter

Independent Türkçe’nin haberine göre Türk Hava Yolları’nın (THY) Ankara-İstanbul uçağındaki yolcular binişe geciken Nebati’yi ‘rötara sebep olmak’la suçladı.

THY rötarın ‘hava şartları’ nedeniyle meydana geldiğini iddia ederken uçaktaki yolcular bakana tepki gösterdi.

Independent Türkçe’nin paylaştığı videoda bir yolcunun Nebati’ye “Bu otobüs mü ya, yolcu bekliyor! Öyle bir şey var mı? Türk Hava Yolları’nın uçağı burası. Hayret bir şey” dediği duyuluyor.

Nebati‘yse verdiği yanıtta “Seçimi AK Parti kazandı, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazandı, hazmedin kardeşim” diyor.

Bunun yanında bazı yolcular, Nebati’ye “Hak hukuk adalet” diye slogan attı.