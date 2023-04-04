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Yaramazlara biraz batar!

YÖK burslara zam için seçimi bekledi

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

YÖK, üniversitelerin hibrit eğitime geçme kararını, seçmenlerin adres değiştirmesi için son tarih 2 Nisan’dan üç gün önce açıklamıştı. Bu, milyonlarca öğrencinin belirsizlikten dolayı oy vermesini zorlaştırabilecek bir durum.


YÖK’ten şimdi de iktidara benzer bir şekilde seçim öncesi bir ‘müjde’ açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada YÖK burslarının artırıldığı bildirildi. Artış kararı geçen sene 4 Mart tarihinde açıklanmıştı.

Buna göre 100/2000 doktora bursu çalışan öğrenciler için 910 liradan 2 bin 500 liraya, çalışmayan öğrenciler içinse 3 bin 825 liradan 7 bin 500 liraya yükseltildi.

Lisans destek bursu miktarı 1000 liradan 1875 liraya, temel bilimler üstün başarı sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarıysa 1500 liradan 2 bin liraya yükseltildiği bildirildi.

Yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 300 lira olan burs miktarının 3 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 3 bin 500 lira olan burs miktarıysa 6 bin lira oldu.

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