Yoğun şikayet: Kırklareli Belediyesi başıboş atları topladı

Kırklareli Belediyesi, kent merkezinde başıboş dolaşan atları yoğun şikayet nedeniyle topladı.

Fotoğraflar: Derya Bulut / X

Belediye Başkanı Derya Bulut’un açıklamasına göre şehir merkezinde başıboş dolaşan atlarla ilgili gelen yoğun şikayet ve talep üzerine çalışma yapıldı.

Belediye, şehir içi trafik düzenini, yaya güvenliğini ve kent yaşamını tehdit ettiği gerekçesiyle başıboş atları topladı.

Toplanan atlar, Kırklareli Sahipsiz Hayvan Rehabilitasyon ve Doğal Yaşam Alanı’na gönderildi.

Sahipli atlar için sahiplerinin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurması gerektiği belirtildi.

Bulut şunları söyledi:

“Belirlenmiş alanların dışına çıkan ve atlarını başıboş şekilde bırakarak hem hayvanların hem de insanların can güvenliğini tehlikeye atan vatandaşlarımız hakkında yasal işlem başlatılacak ve cezai yaptırımlar uygulanacaktır.”