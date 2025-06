Dört naldan, dört tekere: 'Beygir Gücü' sergisi açıldı

Rahmi M. Koç Müzesi’nin 30’uncu yılına özel hazırladığı ‘Beygir Gücü’ sergisi ziyarete açıldı.

Sergi, M.Ö. 2’nci yüzyıldan günümüze atın sanat ve mühendislikteki izlerini sürüyor, otomobilin endüstri tarihindeki dönüşümünü gösteriyor.

Birbirini tamamlayan iki farklı temayı, tek bir başlık altında buluşturan Beygir Gücü sergisinin ilham kaynağı, müzenin kurucusu Rahmi Koç’un ata ve otomobillere duyduğu ilgi.

Rahmi M. Koç Koleksiyonu’ndan At Figürleri ve Rahmi M. Koç Müzesi’nden Otomobil Hikâyeleri olmak üzere iki ana başlıktaki sergi yine Koç’un koleksiyonundaki tam boyutlu, model ve oyuncak otomobillerle at figürlerinden oluşuyor.

Screenshot

Bine yakın at figürlü eser

At figürleri bölümünde M.Ö. 2’nci yüzyıldan günümüze farklı coğrafyalardan ve kültürlerden seçilen at formunda yaklaşık 1000 eser ve görsel sergileniyor. Bunlar arasında Uzakdoğu kukla tiyatrolarından at kuklaları, tapınak süslemesi olarak kullanılan atlar, Fransız, İngiliz ve Amerikan atlıkarınca atları, Çin ve Tayland menşeili pişmiş toprak ve seramik atlar, çekçekli ve sallanan oyuncak atlar gibi birbirinden renkli ve ilgi çekici pek çok örnek var.

Sergide ayrıca ikinci cumhurbaşkanı İsmet İnönü ve eşi Mevhibe İnönü, merhum iş insanları Vehbi Koç ve Mustafa Koç’un binicilik kıyafetleri de yer alıyor.

Küratör Serra Kanyak, serginin otomobilin ortaya çıkışı öncesi ulaşım tarihinin yükünü sırtlayan ata bir vefa niteliği de taşıdığını söyledi: “At, Antik Yunan’dan Roma’ya, Ortaçağdan Rönesans’a kadar farklı dönemlerde ve coğrafyalarda belki de insandan sonra en çok tasvir edilen figürlerden.”

Nadir otomobillerden seçki

Serginin Otomobil Hikâyeleri bölümündeyse 1800’lerin sonundan itibaren teknoloji ve tasarımın değişimini ortaya koyan nadir otomobil örnekleri var.

Türk mühendisliğinin sembollerinden ‘Anadol’dan 1881 yapımı ‘Benz Tricycle’a, 1918 yapımı ‘Ford Model T’den 1990 yapımı ‘Dodge Viper’a kadar 35 otomobil yer alıyor.

Bölümün küratörü Gözde Akyüz kendi koleksiyonlarından otomobillerin yanı sıra koleksiyonerlerden alınanların da sergilendiğini belirtti ve ekledi: “Serginin bu bölümü, dört nalın dört tekere dönüşerek nasıl bir endüstri haline geldiğini anlatıyor.”

Sergi 10 Haziran’a kadar gezilebilecek.