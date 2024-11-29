Yitik lale 'gurbetten döndü'

Amasya’ya özgü endemik tür ‘yitik lale’nin tohumları, keşfinden 132 yıl sonra ‘yitik lale gurbetten sılaya dönüyor projesi’yle ana yurdunda toprakla buluşturuldu.

Fotoğraf: AA

Bilimsel adı ‘Tulipa sprengeri baker’ olan lale, ilk kez 1892’de Amasya’nın Merzifon ilçesinde keşfedildi.

Tanıtıldıktan sonra son kez 1896’da doğada görülen yitik lalenin nesli tükendi.

İstanbul Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi tarafından yurt dışında görülen lalenin Türkiye’ye getirilmesi için ‘yitik lale gurbetten sılaya dönüyor projesi’ başlatıldı.

Projeyle lalenin soğanları Britanya’dan getirilip tohumları elde edildi.

Fotoğraf: Wikimedia Commons

Amasya’nın yüksek kesimli, kar altındaki Çakallar mevkiinde yitik lalenin tohumları ekildi.

Vali Önder Bakan, yaklaşık 40 bin lale tohumunu Amasya’da ana yurdunda toprakla buluşturduklarını belirterek şunları söyledi:

“Yıllar önce Merzifon Amerikan Kolejindeki bir hocanın doğada bulduğu bu tohumu İtalya’ya götürmesi, oradan İngiltere’ye gitmesinin ardından, İngiltere’den, Nezahat Gökyiğit Vakfı ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü işbirliğiyle Amasya’ya, ana vatanına dönmesini sağladık.

Endemik bir bitki olan yitik lalemiz, 132 yıl sonra ana vatanına kavuşmuş oldu.”

Toprakla buluşturulan yitik lalenin tohumları beş yıl takip edilerek çiçeğe dönüşmesi beklenecek.