Kışa inat açan çiçek: Kardelen

Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden Kars’ın Sarıkamış ilçesinde ‘baharın müjdecisi’ olarak bilinen kardelen ve çiğdem çiçekleri açıyor.

Fotoğraflar: AA

Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği 2 bin 200 rakımlı Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, zor koşullarda hayatta kalabilen çiğdemlerle, ‘sabrı ve fedakarlığı’ sembolize eden kardelenler açtı.

Anadolu Ajansı’nın fotoğrafları, Hançerli düzü mevkisindeki tarlaları kaplayan çiçeklerin, karla kaplı Cıbıltepe ve Ağbaba dağlarıyla oluşturduğu manzarayı sunuyor.

Göçmen kuşlardan bölgeye gelen angıtlar da, karların erimesiyle oluşan göletlerde görülüyor.