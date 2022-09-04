‘Sabır çiçeği’ Ayvalık’ta açtı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesi Sahilkent Mahallesi’nde çiçek açan agave bitkileri, Ayvalık Belediyesi tarafından korumaya alındı.

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Bir kez çiçek açınca kuruyan, Türkiye’de, ‘sabır çiçeği’ ve ‘yüzyıl çiçeği’ olarak da bilinen agave bitkisi, Ayvalık’ta deniz kenarına 30 metre mesafedeki bir parkta 60 yıl sonra ilk ve son defa çiçek açtı.

UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan bitkinin Orta Amerika ve Meksika menşeli endemik bir tür olduğunu söyleyen, belediyede görevli orman mühendisi Orçun Bodur, ülkemizdeyse Ege ve Akdeniz kıyılarında yetiştiğini dile getirdi.

Boyu 10 metreye erişiyor

Çiçek açarak boyu yaklaşık 10 metreye erişen bitkinin özellikle peyzaj süslemelerinde kullanıldığının altını çizen Bodur, “Bu bitkinin en önemli özelliği 60-100 yıl arasında çiçek açması ve çiçek açtıktan sonra da çürüyerek yaşamını yitirmesidir” dedi.

Orta Amerika’da üretilen agave şurubunun, glikoz içermediği için tatlandırıcı olarak kullanıldığını söyleyen Bodur şöyle devam etti: ”Çiçek açtıktan sonra da yaşamını kaybedip doğal ortama karışacak. Biz de Ayvalık Belediyesi olarak bu bitkiyi peyzaj alanlarımıza diktiğimiz gibi, kendi kendine yetişenler de var. Ama bu sene itibariyle ilçemizde iki adet agavenin çiçek açtığını gördük. Kaktüs familyasından olduğu ve az su istediği için yetiştirilmesi kolay olabiliyor. Örneğin bu bitkiden bir parça kesip, kurak iklime sahip bir bahçedeki toprağın yüzeyine ekildiğinde bol miktarda yetiştirilebilir.”