Koruma altındaki ‘kızıl lale’ler açtı: Koparmanın cezası 80 bin lira

Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde ilkbaharda açan, ‘ayı gülü’ ve ‘kızıl lale’ diye bilinen koruma altındaki ‘Paeonia Officinalis’ çiçeğini koparana 80 bin 465 lira ceza kesiliyor.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Gülyazı köyündeki Kisra Vadisi’nde, 10 bin metrekarelik alanda açan ve lokal kümeleşen kırmızı şakayıklar, her yıl mayıs ayından haziran sonuna kadar görsel şölen oluşturuyor. Fotoğraf tutkunları için birbirinden güzel kareler yakalama olanağı sunuyor; doğaseverler için de tarifsiz bir manzara karşısında oturup dinlenme fırsatı.

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Afyon Kocatepe Üniversitesi Doğa Koruma Biyoizlem Uygulama ve Araştırma Merkezi (DOKOBİM) Müdürü Prof. Dr. Uğur Cengiz Erişmiş, Avrupa’nın güney kesimlerinde görülen şakayıkların egzotik bir bitki türü olduğunu, tıbbi açıdan da kullanıldığını belirterek şunları söyledi: “Koruma altındaki kızıl laleler koparılması ve taşınması yasak olan bir tür. Tarım ve Orman Bakanlığının biyokaçakçılıkla mücadele kapsamında bu şakayıkların kullanılması durumunda 80 bin 465 lira cezası bulunuyor.”

Kızılören Belediye Başkanı Ali Erol tabiat harikası çiçeklerin insanlara pozitif enerji verdiğini vurgulayarak, “Şakayıkların bulunduğu noktaya ulaşım da kolay. Bu görsel şöleni kaçırmak istemeyenleri haziran ayının ilk haftasına kadar buraya davet ediyoruz” dedi.

Doğa tutkunu Ali İşliyen ise koruma altındaki kızıl laleleri gönüllü olarak kontrol ettiğini ifade etti.

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Çiçek Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü tarafından takip ediliyor.