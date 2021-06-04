Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yılmaz Özdil: Türkiye, örgütlü cehaletle imha ediliyor

Orman Kanunu’nu “kamu yararı” adı altında 17 defa değiştirdiler,
ormanlarımızın yüzde 5’i bu değişikliklerle yok oldu.

Türkiye’de her yıl 31 binden fazla insanımız, hava kirliliğine bağlı sebeplerle
ölüyor.

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Türkiye’nin havası Avrupa Birliği ortalamasından yüzde 35 daha kirli
hale geldi, her dört kişiden üçü hava kirliliği olan yerlerde yaşıyor.

Trakya, Marmara ve Ege’deki nehirlerimizin su kalitesi dördüncü dereceye,
yani çok kirli seviyeye yükseldi.

Hani deseler ki, Türkiye’nin ocağına incir ağacı dik…
Anca bu kadar olur.

Akılla bilimle, kültürle sanatla, yurtsever vizyonla, çevre bilinciyle, insana
hayvana bitkiye sevgiyle, toprağa havaya suya saygıyla kurulan Türkiye,
örgütlü cehaletle imha ediliyor.

Ve hâlâ deniyor ki, nedir bu deniz salyası?

Doğa suratımıza tükürüyor, suratımıza… Olan bu

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Yılmaz Özdil’in yazısı

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Ağaç ve orman

Hep denir ya, “Çocukluk arkadaşınız olunca yıllar da geçse kaldığınız yerden devam ediyorsunuz sohbete…”, anlatayım….

Gezi’yi hatırla: İlk kez ne olduğumuzu gerçekten umursamadan bir araya geldik

Gezi sürecinde başta her şey o kadar güzeldi ve sonunda onurumuz öyle çiğnendi ki artık ondan daha sarsıcı bir deneyim yaşamayacağımızı bilmenin verdiği bir rahatlıkla sokağa çıkıyoruz. Gezi’yi bu yüzden seviyorum. Hem bu toplumun bütün bileşenleriyle ilk orada karşılaştım, hem de bu iktidardan yiyeceğim en sağlam tokadı orada yedim. Bu nedenle artık kaybedecek bir şeyim yok.