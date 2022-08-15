Yıllar sonra hayallerini gerçekleştirdiler: Çakır çifti üniversiteye başlıyor

Ayşe ve Mahmut Çakır, hayallerini gerçekleştirmek için girdikleri üniversite sınavında aynı okul ve bölümü kazanmanın mutluluğunu yaşıyor.

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AA’nın aktardığına göre Niğde’de yaşayan Çakır çifti, çocuklarını okutup onlara bir hayat kurduktan sonra üniversite okuma hayallerini gerçekleştirmek için sınavlara hazırlanmaya karar verdi.

İki torun sahibi çift, YKS’de başarılı olarak Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümünü kazandı. Okuyacakları fakülteyi gezen Çakır çifti, eğitim döneminin başlaması için gün sayıyor.

Okul kantini işleten ve terzilik yapan 52 yaşındaki Ayşe Çakır, iki çocuklarını okutmak için birçok şeyden vazgeçtiklerini belirtiyor: “Gençlere hayatın beraber devam ettiğini de göstermek istedik. İmza atarken ‘iyi günde kötü günde, hastalıkta sağlıkta’ diyoruz ya hayatı birlikte yaşamak lazım. Okulda da sınıfta da birlikte yaşamak lazım. Biz de eşimle bunun için uğraştık, çok şükür nasip oldu.”

Memur emeklisi 60 yaşındaki Mahmut Çakır da eşiyle üniversite okuyacağı için çok heyecanlı olduğunu söylüyor: “Bizim için erişilmez bir yerdi şu sırada oturmak. Gençlere örnek olmak çok güzel bir şey. Yıllarca çocukları çalıştırırken kendimiz de çalışmışız. Ucundan baktık, günde 3-5 soru çözdük. Terzide, dükkanda kendi kendimize çalıştık. Eski kitapları buldukça çalıştık. Hanımım benden yüksek puan aldı.”