Yıllar sonra: Erdoğan, Abdullah Gül’le telefonlaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yıllardır görüşmediği 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le telefonda konuştu.

Erdoğan ve Abdullah Gül görüştü. (Reuters)

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.”

Cumhurbaşkanı @RTErdogan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 7, 2023

Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la da görüşüp deprem hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu. — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) February 7, 2023

Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Son olarak can kaybı 3 bin 549; yaralı sayısı 22 bin 168 olarak açıklandı.