Yıllar sonra: Erdoğan, Abdullah Gül’le telefonlaştı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, yıllardır görüşmediği 11’inci cumhurbaşkanı Abdullah Gül’le telefonda konuştu.
Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11. Cumhurbaşkanı Gül ile yaptığı görüşmede, deprem sonrası bölgedeki durum ve arama-kurtarma çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulundu.”
Erdoğan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’la da görüşüp deprem hakkında bilgi verdi.
Türkiye 6 Şubat sabah saatlerinde Kahramanmaraş’tan gelen deprem haberiyle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olarak belirlenen depremin büyüklüğü 7,7 idi. Bu depremin ardından saat 13:24’te Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
Son olarak can kaybı 3 bin 549; yaralı sayısı 22 bin 168 olarak açıklandı.