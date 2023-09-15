Yılın en büyük halka arzı: 4,8 milyar dolar

Çip üreticisi Arm Holdings, halka arz edildi. 4,87 milyar dolarlık halka arz büyüklüğüne ulaşan şirket, böylelikle küresel çapta yılın en büyük halka arzı oldu.

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Bloomberg HT’nin aktardığına göre SoftBank Group’un ana ortağı olduğu şirket, pay başına 51 dolar olan üst bant fiyattan halka arz edildi. Arm Holdings bu sayede 54,5 milyar dolarda değerlenmiş oldu.

Şirketin hisseleri dün Nasdaq’ta işlem görmeye başladı.

Arm Holdings daha önce 8-10 milyar dolar arası halka arz hedeflemiş ancak SoftBank’ın sınırlı oranda halka arz kararı sonrası bu hedefini düşürmüştü. SoftBank, şirketin şu an yaklaşık yüzde 90’ını kontrol ediyor.

Şirketin halka arzınaysaa 10 kattan fazla talep geldi.