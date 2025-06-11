Yıldırım 'ayak seslerini işitti': 21'inci yüzyıl Türklerin yüzyılı olacak

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, “21’inci yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak. Bunun ayak seslerini işitiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun” dedi.

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Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi’nde (EBYÜ) Arnavutluk’un eski Ankara büyükelçisi Genciz Muçaj’a fahri doktora verme törenine katılan Yıldırım, EBYÜ’nün Türkiye’nin doğusunda bir dünya üniversitesi olduğunu söyledi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

* Sayın büyükelçi “Ben burada evimden uzakta kendimi evimde hissediyorum” dedi. Buna katılıyorum.

* Biz de Arnavutluk’a gittiğimizde kendimizi evimizde hissediyoruz çünkü 500 yıldan fazla beraber yaşadık, beraber üzüldük, beraber sevindik.

* Esasında sayın büyükelçi, Türkiye’yi Kafkaslar, Orta Asya diye tanımladı ama bizim kültürel dünyamız, inanç dünyamız bununla da sınırlı değil, Balkanlar’dan, Adriyatik’ten Çin Seddi’ne kadar devam eden büyük bir coğrafyadır.

Ardından Türkiye Muharip Gaziler Derneği’nin Erzincan şubesini ziyarete giden Yıldırım burada da şöyle konuştu:

“Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yılda ülkemiz hem kalkınma yolunda hem uluslararası saygınlık yolunda büyük mesafeler katetti. Bundan sonra da katetmeye devam edeceğiz.

21’inci yüzyıl, Türklerin yüzyılı olacak. Bunun ayak seslerini işitiyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.”