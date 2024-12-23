Yılbaşı yaklaşıyor: Bir eflani hindisi ortalama 3 bin 162 liradan pazarda

Karabük’ün Eflani ilçesinde doğal ortamda beslenen ‘Eflani hindisi’ yılbaşı öncesi pazara çıktı. Bir hindi ortalama 3 bin 162 liradan satılıyor.

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Yılbaşı öncesi, köyde arpa, buğday ve mısırla beslenen Eflani hindileri pazarlardaki yerini aldı.

Ağırlığı üç ila sekiz kilogram olan ve lezzetiyle bilinen hindilere talep yoğun.

Eflani Ziraat Odası Başkanı Mehmet Karadeniz’e göre çiftçilerin doğal ortamda beslediği ‘Eflani hindisinin etinin lezzetiyle haklı üne sahip.’

Başkan ilçede hindi üretiminin artması için çalışma yürüttüklerini söyledi.

Hindiler kilogramı 550 ila 600 liradan satışta. Ortalama hesap yapıldığında 5,5 kiloluk bir hindi 3 bin 162 lira yapıyor.