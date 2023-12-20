2024’e doğru: NASA Noel Ağacı Kümesi’ni fotoğrafladı

NASA, bir Noel ağacını andıran, parlak yeşil renkli yıldız kümesinin görüntüsünü paylaştı.

Noel Ağacı Kümesi’nin yeni görüntüsü. Fotoğraf: NASA

NASA, Noel Ağacı Kümesi olarak da bilinen NGC 2264’ün yeni görüntüsü için ‘yıldız ışıklarının parıltısıyla kozmik bir ağaç şeklini gösteriyor’ dedi.

NGC 2264 aslında Samanyolu’nda, Dünya’dan yaklaşık 2 bin 500 ışık yılı uzaklıkta, yaşları yaklaşık bir ile beş milyon arasında değişen genç yıldızlardan oluşan bir küme.

NGC 2264’teki yıldızlar Güneş’ten hem daha küçük hem de daha büyük. Bazıları Güneş’in onda birinden daha az kütleye sahipken diğerleri yaklaşık yedi Güneş kütlesine sahiptir.