Yıla rekorla başlayan altın ithalatı şubatta da yüksek seviyede

Yıla rekorla başlayan altın ithalatında yüksek trend devam ediyor. Borsa İstanbul verilerine göre altın ithalatı şubatta 57,5 ton oldu.

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Türkiye’deki yüksek enflasyon ve TL’deki değer kaybı, yatırımcıların güvenli yatırım aracı olarak gördükleri altına talebi artırdı.

Ocakta altın ithalatı 68 bin 330 kg ile kayıtların tutulmaya başlandığı 1995 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşmıştı.

Depremlerin ardındansa hükümet, altın ithalatını azaltmaya yönelik adım atmıştı.

Buna rağmen ithalat yüksek seviyede kalmaya devam ediyor.

Geçen yıl şubatta 4 bin 497 kg olan altın ithalatı bu yıl aynı ayda 57 bin 452 kg olarak kaydedildi.

Şubatta gümüş ithalatı da 82 ton 654 kg olarak gerçekleşti. Geçen yıl aynı ay yapılan gümüş ithalatı 76 tondu.