Yıkım sırasında çöken binanın altında kalan operatör ağır yaralandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yapılan düzenlemelerin süresinin uzatıldığını bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti: “Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım’a kadar uzatıyoruz.” Bakan Işıkhan, […]