Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yıkım sırasında çöken binanın altında kalan operatör ağır yaralandı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Odabaşı Mahallesi’nde bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.


İş makinesiyle birlikte çöken binanın altında kalan operatör, AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ağır yaralanan operatör, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler olay sonrası inceleme ve soruşturma başlattı.

SON HABERLER

Kevin Spacey ‘hayatının rolünü oynadı’

ABD’li aktör Kevin Spacey kendisine yöneltilen tüm cinsel saldırı suçlamalarından paçasını kurtardı. 64. yaşını mahkemede kutlayan Spacey, jürinin karşısında derin bir ‘oh’ çekti ve birkaç damla gözyaşı döktü: ‘‘Ne kadar teşekkür etsem az.’’ 

Deprem bölgesindeki sağlık sigortası düzenlemelerinin süresi uzatıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, deprem bölgesi için Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yapılan düzenlemelerin süresinin uzatıldığını bildirdi. Işıkhan, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, şunları kaydetti: “Deprem bölgesi illerimizden Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep’in İslahiye ve Nurdağı ilçelerimizde, Genel Sağlık Sigortası kapsamında yapılan düzenlemelerin süresini 30 Kasım’a kadar uzatıyoruz.” Bakan Işıkhan, […]