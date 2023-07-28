Yıkım sırasında çöken binanın altında kalan operatör ağır yaralandı

Hatay’ın merkez Antakya ilçesinde ağır hasarlı binanın yıkım çalışması sırasında çöken binanın altında kalan iş makinesinin operatörü kurtarıldı.
AA’nın haberine göre Odabaşı Mahallesi’nde bulunan ve depremlerin ardından ağır hasar alan bina, yıkım çalışması sırasında kontrolsüz şekilde çöktü.
İş makinesiyle birlikte çöken binanın altında kalan operatör, AFAD ve Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan operatör, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Ekipler olay sonrası inceleme ve soruşturma başlattı.