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Yaramazlara biraz batar!

Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız beş suçluyu ülkemize getirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kırmızı bültenle aradığımız beş suçluyu daha ülkemize getirdik” dedi.

Fotoğraf: Ali Yerlikaya / X

Açıklamaya göre Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç.’yle ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. Gürcistan’dan ülkeye getirildi.


Beş kişinin aranma gerekçeleri şöyleydi:

  • A.A.Y.: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
  • A.D.: Adam öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hakaret, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, silahla tehdit
  • O.Ç.: Görevi yaptırmamak için direnme
  • İ.K.: Yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme
  • G.Y.: FETÖ terör örgütüne üye olma

Yerlikaya şöyle konuştu:

“Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum.”

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