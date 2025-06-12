Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız beş suçluyu ülkemize getirdik

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kırmızı bültenle aradığımız beş suçluyu daha ülkemize getirdik” dedi.
Açıklamaya göre Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.A.Y., A.D. ve O.Ç.’yle ulusal seviyede aranan İ.K. ve G.Y. Gürcistan’dan ülkeye getirildi.
Beş kişinin aranma gerekçeleri şöyleydi:
- A.A.Y.: Çocuğun nitelikli cinsel istismarı, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
- A.D.: Adam öldürme, tasarlayarak öldürmeye teşebbüs, hükümlü veya tutuklunun kaçması, hakaret, yaralama, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, silahla tehdit
- O.Ç.: Görevi yaptırmamak için direnme
- İ.K.: Yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme
- G.Y.: FETÖ terör örgütüne üye olma
Yerlikaya şöyle konuştu:
“Adalet Bakanlığımız ile operasyonda görev alan bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Interpol-Europol Daire Başkanlığımız ile Artvin ve Ardahan İl Emniyet Müdürlüklerimizi tebrik ediyorum.”