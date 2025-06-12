Yerlikaya: Kırmızı bültenle aradığımız beş suçluyu ülkemize getirdik

DEM Parti İstanbul Milletvekili ve eski TBMM başkan vekili Sırrı Süreyya Önder’in kızı Ceren Önder babasını yazdı: “Hiç komik olmayan bir şakaya benziyor bu yazının başına oturuşum. Hiçbir zaman almak istediğini veren biri olmadı ama giden dostların ardından yazarken eminim bu ihtimali, benim de bir gün onun arkasından yazma ihtimalimi bir-iki defa düşünmüştür.”