Yerlikaya bayram öncesi uyardı: Hız, dönüşü olmayan tek yoldur

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram öncesi yola çıkacakları uyardı: “Hız, dönüşü olmayan tek yoldur.”

Ali Yerlikaya. Fotoğraf: AA

Yerlikaya, X’teki paylaşımında şunları söyledi:

“2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 351 vatandaşımız maalesef yaşamını yitirdi, 385 bin 117 vatandaşımızsa yaralandı, engelli kaldı. Trafikte bir anlık aşırı hız, tüm ömrümüzü derinden etkileyebiliyor.

Can kayıplarına neden olan trafikteki kural hatalarında ilk sırayı aşırı hız alıyor. Lütfen, aşırı hız yapmayalım. Aşırı hız, dönüşü olmayan tek yoldur.”