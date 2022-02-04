Yerli otomobil bekleniyor: Araç kredisinde tutar ve taksit sayısı artacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, otomobil kredilerinde tutarın artırılacağına işaret ederek, taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını söyledi.

Gebze’deki tesislerde görücüye çıkan yerli otomobil, ‘bagaj’ tartışmasıyla da gündeme gelmişti.

Türkiye’de araç pazarı son kur krizinin ardından yükselen fiyatlar ve sıkılaşan finansman koşullarıyla yavaşlarken, otomotiv sektörü kredi tutarlarının ve vade süresinin uzatılmasını istiyordu.

Pazarındaki daralma yeni yılın ilk ayında da sürerken, ÖTV matrah limitlerindeki değişiklik ve belli modellerde indirimlerin öne çıktığı ocakta satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13 geriledi.

A Para televizyonunda açıklamalarda bulunan Akben, yerli otomobilin çıkışıyla otomobil kredileri konusunda artırım olacağını belirterek şunları söyledi: “Otomobil tarafında da güncelleyeceğimiz rakamlar var. Orada bizim teşvik ettiğimiz bir alan var. İthal araçlar tarafında değil de biraz daha yerli araçlar tarafında kredi tarafı daha etkin olsun. Yerli otomobilimiz de çıktığında bir güncelleme yapacağız. Güncellemeyle birlikte orası biraz daha rahatlayacak.”

“120 bin, 300 bin, 750 bin diye dilimler var. O dilimlerde bir güncelleme yaparak, diyelim ilk dilim 120 bin; 120 binin yüzde 70’ini kredi alabiliyorlar. Onları güncelleyeceğiz” diyen Akben, ayrıca taksit sayısının artırılması ile ilgili de görüşmelerin yapılacağını ifade etti.

Yerli otomobili üreten TOGG’un CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş, seri üretim için 2022 yılı sonunu işaret etmişti. Uzmanlar TOGG’un standart modellerinin yaklaşık 1 milyon liraya satışa çıkmasını bekliyor.

Süre ve faiz oranlarında görünüm

BDDK geçen yıl taşıt alımlarında kredi vadelerini düşürmüştü. Buna göre, nihai fatura değeri 120 bin lira ve altında olan taşıtlar için kredi vadesi 48 aya, 120 bin ila 300 bin aralığındaki taşıtlar için 36 aya, 300 bin lira ile 750 bin lira arasında olan taşıtlar için ise 24 aya çekilmişti. 750 bin lira ile 1 milyon 500 bin lira arasındaki taşıtlar için ise kredi vade süresi 12 ay olarak güncellenmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’na yaptırdığı zorunluğu faiz indirimlerine rağmen taşıt kredisi faizleri de yükselişini sürdürüyor. Aylık yüzde 2,55’e varan taşıt kredisi faizi oranlarıyla yıllık faiz yüzde 30’u aşmış durumda.