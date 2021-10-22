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Yaramazlara biraz batar!

Yer karolarının altından, ‘gizli aşk’a yazılmış 100 yıllık mektup çıktı

Britanya’da yaşayan bir anne-oğul evdeki yer karolarının altında bir asır önce kaleme alınan aşk mektubu buldu.

Fotoğraf: Jam Press

Preston kentinde yaşayan Dawn Cornes (48), oğlu Loukas’ın (14) odasını temizlediği sırada şifonyerin üzerindeki televizyonun yere düştüğünü ve birkaç karonun kırıldığını söyledi. Cornes’un yerel basına anlattığına göre kırık karoları toplarken oğlu, “Buraya gizlenmiş bir şey bulsak ne kadar komik olmaz mı” diye espri yapıyordu ve tam da o sırada ‘gizlenmiş şeyi’ buldular!


Karoların altında -el yazısından okuyabildikleri kadarıyla- Ronald Habgood veya Halgood adlı bir adamın evli sevgilisine yazdığı aşk mektubu vardı. Aşk mektubunda, ilişkilerinin gizli kalması gerektiğini ifade ederek kadına kimseye söz etmemesini rica ediyordu.

Anne-oğul mektubu Fecebook grubunda paylaştılar ve bu işin ehli olanlardan yazıyı ‘deşifre’ etmelerini istediler. Sonuç şöyleydi: “Benim sevgilim.Her sabah gelip beni görmeye çalış ama lütfen kimseye bahsetme. Bu senin ve benim aramda bir sır olmalı çünkü birileri duyarsa senin evli bir kadın olarak benimle buluştuğunu sorun çıkabilir. seni çok seviyorum. Kimseye söylemeden benimle her gün geceyarısı Fulwood tramvay durağında buluş. Yakında görüşmek dileğiyle senin Ronald’ın.”

Dawn Cornes yaşadıkları evin 1917’de inşa edildiğini bildiğini ancak eski sahipleri hakkında bilgisi olmadığını, kağıt ve yazıyı inceleyenlerin üzerinde tarih olmayan mektubun 1920’lerden kalma olduğunu söylediğini anlattı. Mektubun tarihine dair bir başka ipucu da tramvaydan bahsedilmesiydi. 80 yılı aşkın süredir kentte tramvay yok.

Bu bilgiler doğrultusunda bir asırlık olduğu tahmin edilen mektup Facebook’taki takipçilerden 3 binin üzerinde beğeni aldı. Bir takipçi, “Evinizde bir tarih gizliymiş” yazarken bir diğeri çerçeveletip saklamalarını önerdi.

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