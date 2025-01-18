Yenidoğan çetesi davasında sanık avukatlarının reddihakim talebine ret

Yenidoğan çetesi davasında sanık avukatlarının reddihakim talebi, üst mahkeme tarafından reddedildi.

Çetenin, İstanbul’da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları ileri sürülmüştü.

Davada 26’sı tutuklu 47 sanık yargılanıyor.

Bakırköy 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 14 Ocak’taki duruşmasında, sanık avukatları, bir üst mahkeme olan Bakırköy 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ne reddihakim talebinde bulunmuştu.

Başvuruyu değerlendiren üst mahkeme, reddihakim taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verdi ve dava dosyasını ilgili mahkemeye geri gönderdi.

18 Şubat’ta görülecek davaya aynı mahkeme heyeti bakacak.

Yenidoğan çetesi hakkında

İstanbul’da aralarında sağlıkçıların olduğu bir grubun bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddiasına ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne 27 Mart 2023’te CİMER’den gelen ihbar üzerine başlatılmıştı.

Çete 10 bebeğin ölümüyle suçlanırken, 19 hastane ve sağlık hizmeti şirketi ‘malen sorumlu’ olarak yer alıyor.

Bakırköy başsavcılığınca hazırlanan 1399 sayfalık iddianameye göre çetenin elebaşı doktor Fırat Sarı’yken, örgütün sevk ve idaresini doktor İlker Gönen ve 112 Acil Çağrı Merkezi ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir yapıyor.

İddianameye göre çetenin esas amacı işletmesini devir aldıkları yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin 112 sevk sistemini bertaraf ederek doluluğunu sağlamak, hastaların basamaklarını değiştirip Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) üst sınırda ödeme almaktı.

Karın çoğunun sağlık çalışanı olan örgüt üyeleri arasında paylaşıldığı ifade ediliyor.