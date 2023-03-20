Yeniden Refah’ın reddettiği Erdoğan’a ‘hanedan’ tesellisi

Cumhur ittifakına katılmayacaklarını duyuran Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) kurucu üyesi ve Osmanlı hanedan soyundan gelen Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, genel seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini duyurdu.

Erbakan ve Osmanoğlu. (Twitter)

Türkiye 14 Mayıs’ta seçimlere giderken araştırmalarda AKP ve MHP oylarının düştüğü görülüyor. AKP bu kapsamda ittifakı genişletme çalışmalarına başladı.

Radikal İslamcı HÜDA-PAR’ı ittifaka alan AKP, üç gün önce Yeniden Refah Partisi’yle de görüşmüştü.

YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan bugün cumhur ittifakına katılmayacaklarını açıkladı. Tüm şehirlerde seçime girecek olan partinin cumhurbaşkanı adayı da Erbakan.

Erbakan’ın bu kararı AKP’liler arasında huzursuzluk çıkarırken, Osmanoğlu Twitter’dan Erdoğan’a desteğini açıkladı:

“Değerli dostlar Hanedânı Âli Osman’ın kandan torunları olarak başta Hanedan Reisi Harun Abdülkerim Osmanoğlu, şahsım ve Osmanoğlu ailesi fertleri olarak; 14 Mayıs 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı almış bulunmaktayız. Hayırlı olsun.”

Osmanoğlu’nun ismi YRP kurucular listesinde Erbakan’dan sonra geliyor.