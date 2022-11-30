Yeni Şafak’a göre BMW, Togg’u kıskanmış

İktidara yakın gazetelerden Yeni Şafak, BMW’nin X1 modelinin, Togg’un Gemlik rengine benzediğini öne sürerek haberleştirdi.

Togg’un Gemlik rengi-BMW’nin X1 modeli (Sağda). (AA-Instagram)

AKP’lilerin, özellikle demokrasi ve ekonomiye dair endekslerde en üst sıralarda yer alan Almanya’nın Türkiye’yi kıskandığını ileri süren açıklamalarını ‘destekler nitelikte’ bir haber yayımlandı.

Almanya merkezli BMW’nin bir modeli için Bursa’nın Gemlik ilçesindeki sahilde fotoğraf çekilerek Instagram’dan paylaşıldı.

Yeni Şafak gazetesi, BMW’nin paylaştığı fotoğrafı, Togg’un ‘Gemlik’ modeline benzeterek, haberinde ‘nispet’ yapıldığını savundu.

Haberde, “Alman otomotiv devi BMW, TOGG’un Gemlik rengini anımsatan ve TOGG’a benzemesiyle dikkat çeken modelini Gemlik sahilinde fotoğraf çekerek sosyal medya hesabında yayınladı” ifadeleri kullanılırken, kullanıcıların yorumlarına yer verildi.

Bakan da eksik kalmadı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Twitter’dan paylaştığı mesajda, “Togg. Başka şubemiz yoktur” diye yazdı.