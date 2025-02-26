Yeni düzenleme: Banka hesabı için çipli kimlik doğrulama, ATM'lerde yüz taraması

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında bilişim suçlarıyla mücadele etmek için ATM’lerde yüz taraması yapılacak, bankalar çipli kimliği doğrulatmadan hesap açamayacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 22 Ocak’ta kamuoyuyla beş amaç, 45 hedef ve 264 faaliyetin yer aldığı ‘Türkiye Yüzyılı’nın ilk Yargı Reformu Strateji Belgesi’ni paylaşmıştı.

Bu kapsamda başta bankacılık ve bilişim sistemi kullanılarak işlenenler olmak üzere, ceza yargılamasında el koyma ve müsadereden kaynaklanan sorunların çözümü için yeni adımlar atılacak.

Yeni düzenlemeden öne çıkanlar şunlar:

*Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında savcı, hakim veya mahkeme tarafından istenen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde yargısal süreçle ilgili banka ve finans kuruluşlarına idari para cezası verilecek.

*Bilişim sistemleri aracılığıyla işlenen suçlarda ilgili banka hesapları, belirli bir süre askıya alınacak.

*Askıya alınan hesaptaki suça konu menfaate Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesinde belirtilen rapor alma şartı aranmaksızın el konulabilecek. El konulan suça konu menfaat, suçtan zarar gören mağdura ait olduğunun anlaşılması halinde sahibine iade edilecek.

*Yeni düzenlemeyle banka ve elektronik ödeme kuruluşları, kişilerin çipli kimlik belgesini doğrulamadan hesap açamayacak.

*Tespite elverişli yüz görüntüsü ATM güvenlik kamerası tarafından tespit edilemeyen kişiler, ATM’lerde işlem yapamayacak. ATM güvenlik kamerası kayıtları en az iki yıl saklanacak.

*Suçların önlenmesi amacıyla telefon aboneliğinin kurulması, bazı kimlik doğrulama yöntemleri uygulanmak suretiyle sıkı kurallara bağlanacak.

*Tüm telefon abonelik kayıtlarının güncellenmesi sağlanacak ve belirlenen sürede abonelik kayıtları güncellenmeyen hatlar iletişime kapatılacak.

*Türk vatandaşlarının en fazla üç, yabancılarınsa en fazla bir mobil haberleşme hattı olabilecek.

*Dolandırıcılık suçlarında kullanıldığı tespit edilen telefon hatlarının bağlantısı kesilebilecek.

*Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında savcı, hakim veya mahkeme tarafından istenilen bilgi veya belgenin 10 gün içinde gönderilmemesi halinde, savcı tarafından operatör şirketlerine idari para cezası verilebilecek.