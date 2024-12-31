Kolay yoldan para kazanmak için banka hesaplarını kiralayanlara 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor. Bu kişilerin hesapları kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılabiliyor.

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‘Halka arz’, ‘kripto para ticareti’ ve ‘kolay kazanç’ gibi vaatlere inanarak banka hesaplarını kiralayan kişilerin hesapları dolandırıcılık, kara para aklama ve yasa dışı bahis gibi suçlarda kullanılabiliyor.

Banka hesabı üzerinden işlenen suçlarda, hesap sahipleri de sorumlu tutuluyor.

Konuya ilişkin avukat Çağrı Ayboğa, ek gelir elde etmek amacıyla banka hesaplarını kiralayan ve mağdur olan kişilerle son dönemde daha sık karşılaştıklarını belirtti.

Ayboğa, kişilerin “Birçok hesaptan hissenin halka arzına gireceğiz, sana da kar payı veririz” veya “Hesabımız bloke olduğu için sizin hesabınızı kullanmamız gerek” gibi sözlerle 2-3 bin lira karşılığında hesaplarını kiralamaya ikna edildiğini söyledi.

Bazı kişilerin ‘Başıma bir şey gelmez’ düşüncesiyle her bankadan hesap açıp bunları kiraladığını belirten Ayboğa şöyle konuştu:

“10 hesabını, 10 farklı kişiye kiralayan, aylık 2-3 bin lira ödeme aldığında, ortalama olarak 20-30 bin lira kazanç sağlayacağını düşünen kişiler var. Maalesef olayın ciddiyetini savcılıktan kendilerine celp geldiğinde anlıyorlar.

IBAN’larını kiralayan kişiler, kiralayan kişinin yapmış olduğu fiillere göre çok farklı suçlardan yargılanabilir.

Kiralanan banka hesapları, yasa dışı bahse aracılık için kullanıldığında üç yıldan beş yıla kadar, nitelikli dolandırıcılık için kullanıldığındaysa üç yıldan 10 yıla kadar hapis cezası bulunuyor.”

Dolandırıcıların kiraladıkları hesapları nasıl kullandığına da değinen Ayboğa şunları söyledi:

“Örneğin, dijital alışveriş platformuna, kendilerine ait olmayan bir aracı, bilgisayarı, sandalyeyi olduğundan çok daha uygun fiyata koyarak kişilerin ulaşmasını bekliyorlar.

20 bin liralık bir ürün için 2-3 bin lira civarında kapora alıyorlar. Bunu da kripto para hesaplarına, yabancı borsalara aktarıp parayı buradan temizliyorlar. Bu para kendi ceplerine kalıyor.”