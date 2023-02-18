Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi: Dünyanın dört bir yanından tebrik için aradılar

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasına yaptığı bağışla gündeme gelen Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras, yayının ardından dünyanın dört bir yanından tebrik telefonları aldığını söyledi.

Fotoğraf: AA

10 ilde büyük yıkımın oluştuğu depremlerle ilgili sekiz ulusal televizyon kanalında ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla bağış kampanyası düzenlenmişti.

Toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağışın toplandığı ortak yayına, ’50 milyar TL’ bağışla Yeni Çamoluk Otomotiv damgasını vurmuştu.

Kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren Yeni Çamoluk Otomotiv, daha sonra bağışlarının aslında 50 milyar değil 50 bin TL olduğunu bildirmişti.

Reklama ihtiyacımız yok

Yeni Çamoluk Otomotiv sahibi Hamit Duras, AA’ya yaptığı açıklamada o akşam yaşananları şöyle anlattı:

“Yayına telefonlardan ulaşım sağlayamayınca Mustafa Karataş hocamı telefonundan aradım. ’50 milyar bağışlıyorum’ dedim hocama. Hocam ‘şu an canlı yayındasın’ dedi ve spikerlere ‘Komşum Hamit Duras 50 milyar bağışlıyor’ diye seslendi. Telefon kapandıktan sonra benim telefonumu çok fazla sayıda insan aradı. Arayanlar beni uyardılar. Mustafa hocam yayından çıkmıştı, rejiyi uyaracağını söyledi. Acun Ilıcalı bu rakamı 50 milyon TL olarak söylemiş. Telefonlarımız gece 02.00-03.00’lere kadar susmadı. Sadece benim değil oğullarımın da telefonu çaldı. Daha sonra Facebook ve Twitter’da bizim ismimiz geçmeye başladı reklam yapıyoruz diye. Bizim böyle bir reklama ihtiyacımız yok. Allah rızası için bir yardım yaptık.”

Yardımımı 100 bin TL’ye çıkardım

Gelen yoğun çağrılardan sonra telefonunu kapatmak zorunda kaldığını belirten Duras, yardımını da 100 bin TL’ye çıkardığını söyledi.

Dünyanın dört bir yanından tebrik telefonlarını da aldığını aktaran Duras şöyle devam etti:

“Amerika, Fransa, Almanya’dan Kıbrıs’tan yine Güneydoğu’dan insanlar tebrik, teşekkür için arayanlar var. Az önce Malatya’dan bir telefon aldım, özellikle teşekkür ediyor. Bizi anlayanlar anlıyor. İnsanlar kesinlikle emin olsunlar biz reklam amaçlı değiliz.”