‘Türkiye Tek Yürek’ yayını: Liderler maaş bağışladı

‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası için yayına bağlanan parti liderleri milletvekili maaşlarını bağışladı.
ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 bu akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenliyor. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.
Kurumların ve bireysel bağışların yanısıra siyasetçiler de bağışta bulundu.
Bağışçılar ve bağış miktarları şöyle:
*Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan: (Kabine üyeleriyle birlikte) 136 milyon 589 lira
*CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bir milletvekili maaşı (73 bin 379 lira)
*DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babaca iki milletvekili maaşı (bir maaş eşi adına)
*İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener iki milletvekili maaşı (bir maaş eşi adına)
*Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir milletvekili maaşı
*BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 1 milletvekili maaşı
*TBMM Başkanı Mustafa Şentop üç milletvekili maaşı
*Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bir milletvekili maaşı