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Yaramazlara biraz batar!

Düzenleme arkadan geldi: Bankalara bağış ve yardım muafiyeti

Resmi Gazete’de yayımlanan kararnameyle bankalar, AFAD’a yapacakları yardım ve bağışlarda ‘özkaynaklarının binde dördünü aşmama’ şartından muaf tutuldu.

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10 ilde büyük yıkımın oluştuğu depremle ilgili dün ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.


Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı. Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da 1 milyar lira bağış sözü verdi.

Ancak bankacılık kanunun 59’uncu maddesine göre bankaların bir mali yılda yapabilecekleri bağış miktarı özkaynaklarının binde 4’ünü aşamıyor. Yani bankalar yasaya göre ceza alacaktı.

Düzenleme arkadan geldi ve OHAL kapsamında bankaların yapacağı bağış ve yardımlara yönelik sınırlamalar kaldırıldı.

Söz konusu kararname Resmi Gazete’de yayımlandı. Kararnameyle, bankaların yapacağı bağış ve yardımlar hakkındaki sınırlamalara muafiyet tanındı.

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