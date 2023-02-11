Sekiz kanaldan depremzedeler için ortak yayın: ‘Türkiye Tek Yürek’

Gazeteci Özge Özdemir, 1999 Gölcük depreminde gazete küpürlerinden tuttuğu defteri paylaştı. O dönem siyasilerle ilgili çizilen karikatürlerin de yer aldığı defter, deprem konusunda 24 yılda değişen pek bir şey olmadığını da gözler önüne sermiş oldu.