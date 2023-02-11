Sekiz kanaldan depremzedeler için ortak yayın: ‘Türkiye Tek Yürek’

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye’nin sekiz ulusal televizyon kanalı, 15 Şubat’ta depremzedelere yardım için ortak yayın yapacak.
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, Habertürk’te Fatih Altaylı’nın düzenlemek istediği yardım kampanyasına ortak yayın planladıkları için izin vermediklerini belirtmişti.
Depremde altıncı gün geride bırakılırken depremzedeler için yapılacak yardım kampanyasının ayrıntıları netleşiyor.
AA’nın aktardığına göre ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 15 Şubat Çarşamba akşamı saat 20:00’de ortak yayına geçecek.
‘Türkiye Tek Yürek’ adlı kampanyada toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a bağışlanacak.