Türkiye’de RTÜK ‘onay’ vermemişti: Britanya, televizyonda yardım kampanyası düzenliyor

Türkiye’de televizyonda yardım kampanyası yapılmasına RTÜK tarafından ‘onay’ verilmezken Britanya depremzedelere destek için başlattığı bağış kampanyasını televizyon kanallarından canlı yayınlayacak.

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Habertürk programcısı Fatih Altaylı, konteyner evler yapmak için bir kampanya yayını istediklerini ama Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından engellendiklerini duyurmuştu.

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin de ‘engelleme‘ iddiasını reddederek ‘ortak yayınla’ kampanya yapma kararı aldıkları için onay verilmediğini söylemişti.

Depremin ardından 82 saati geride bırakırken ortak yayının ne zaman yapılacağı hala belli değil.

O sırada Britanya’da

AA’nın aktardığına göre Britanya’da 15 yardım kuruluşunu bir araya getiren Afetler Acil Durum Komitesi (DEC), Türkiye ve Suriye’deki depremzedelere destek sağlamak amacıyla bağış kampanyası başlattı.

DEC’in internet sitesinde yer alan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası arama-kurtarma çalışmalarının yanı sıra sığınma, tıbbi malzeme, ısıtıcı, battaniye, termal kıyafet, yiyecek ve temiz su sağlanmasının öncelikli olduğu belirtildi.

DEC, bu kapsamda bölgeye acil destek sağlamak üzere başlattığı bağış kampanyasını bu akşam Britanya’da farklı televizyon kanallarından canlı yayınlayacak.

Bağış kampanyası, DEC’in sosyal medya hesaplarından da paylaşılıyor.

Açıklamada, Britanya hükümetinin kampanyaya 5 milyon sterline kadar ekleme yapacağı bildirildi.

Ayrıca, İskoçya da DEC’in kampanyasına 500 bin sterlin bağışlayacağını açıkladı.