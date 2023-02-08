RTÜK, ‘ortak’ yapılacak yardım kampanyasını destekliyormuş

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, canlı yayında yardım kampanyasının engellendiği iddialarını reddederek, ‘ortak yayınla’ kampanya yapma kararı aldıklarını, detayların ilerleyen günlerde duyurulacağını söyledi.

Ebubekir Şahin (Fotoğraf: AA)

Habertürk programcısı Fatih Altaylı, konteyner evler yapmak için bir kampanya yayını istediklerini ama Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından engellendiklerini duyurmuştu.

RTÜK Başkanı Şahin, yaptığı yazılı açıklamayla Altaylı’yı ‘manipülasyon’ yapmakla suçladı.

Yardım kampanyalarını engellemenin söz konusu olmadığını belirten Şahin, bu kampanyaların ayrı ayrı değil ortak bir yayınla olacağını söyledi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

*Fatih Altaylı her zamanki gibi sorumlu davranmayıp araştırmadan manipülasyon peşinde. Duyarlı yayıncılarımız tarafından ayrı ayrı yardım kampanyası yapılması yerine daha güçlü bir destek için ortak hareket edilerek birlikte kampanya yapma kararı alındı.

*Biz de RTÜK olarak bunu destekledik. Kampanya detayları önümüzdeki günlerde duyurulacaktır. Yardım kampanyalarını engellememiz söz konusu olamaz, bilakis yardım kampanyalarının tamamını desteklemişizdir. Desteklemeye de devam edeceğiz. Fatih Altaylı’nın açıklaması düpedüz yalan ve iftiradan ibarettir.