Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeni Banksy eserinin yeri belli oldu

Yeni Banksy eserinin Marsilya’da bir sokağa yapıldığı ortaya çıktı.

Fotoğraf: @banksy / Instagram

Banksy dün Instagram hesabından yeni eserini paylaşmıştı.


Siyah beyaz br deniz feneri çiziminin üstünde “Bende gördüğün şey olmak istiyorum” yazan eserin nereye yapıldığıysa bilinmiyordu.

Bugün eserin Fransa’nın Marsilya kentindeki bir sokağa yapıldığı ortaya çıktı.

BBC Verify, grafitinin kentin güneyindeki Felix Fregier sokağında olduğunu doğruladı.

Kimliğini gizli tutan Banksy’nin eserlerinin orijinalliği yalnızca Instagram hesabından teyit edilebiliyor. 

Sanatçı, eserlerinde göç, Ukrayna savaşı ve evsizlik gibi politik meselelere sıkça değinmesiyle biliniyor.

Geçen yaz Britanya’nın başkenti Londra’nın çeşitli noktalarına çizdiği hayvan figürleri serisi epey konuşulmuştu.

Yeni bir Banksy eseri

Banksy sekizinciyi duyurdu: Gergedan

Banksy yedinciyi de çizdi: Balıklar

Banksy ne demek istedi?

Banksy’den bir günde ikinci eser

Banksy üçledi

Banksy dörtledi

Seri bozuldu: Banksy’nin yeni eseri ‘uluyan kurt’ bir saatte çalındı

9 Soruda: Her yönüyle Banksy

SON HABERLER