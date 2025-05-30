Yeni Banksy eserinin yeri belli oldu

Yeni Banksy eserinin Marsilya’da bir sokağa yapıldığı ortaya çıktı.
Banksy dün Instagram hesabından yeni eserini paylaşmıştı.
Siyah beyaz br deniz feneri çiziminin üstünde “Bende gördüğün şey olmak istiyorum” yazan eserin nereye yapıldığıysa bilinmiyordu.
Bugün eserin Fransa’nın Marsilya kentindeki bir sokağa yapıldığı ortaya çıktı.
BBC Verify, grafitinin kentin güneyindeki Felix Fregier sokağında olduğunu doğruladı.
Kimliğini gizli tutan Banksy’nin eserlerinin orijinalliği yalnızca Instagram hesabından teyit edilebiliyor.
Sanatçı, eserlerinde göç, Ukrayna savaşı ve evsizlik gibi politik meselelere sıkça değinmesiyle biliniyor.
Geçen yaz Britanya’nın başkenti Londra’nın çeşitli noktalarına çizdiği hayvan figürleri serisi epey konuşulmuştu.