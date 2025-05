Yeni bir Banksy eseri

Gizemli sokak sanatçısı Banksy, Instagram’dan son eserini paylaştı.

Fotoğraflar: @banksy / Instagram

Banksy’nin paylaştığı görselde duvara çizilen bir deniz feneri görülüyor.

Fenerin altında “I want to be what you saw in me (Bende gördüğün şey olmak istiyorum)” yazıyor. BBC‘nin haberine göre eserin nereye çizildiği bilinmiyor.

Kimliğini gizli tutan Banksy’nin eserlerinin orijinalliği Instagram hesabından teyit edilebiliyor.

Sanatçı, eserlerinde göç, Ukrayna savaşı ve evsizlik gibi politik meselelere sıkça değinmesiyle biliniyor.

Geçen yaz Britanya’nın başkenti Londra’nın çeşitli noktalarına çizdiği hayvan figürleri serisi epey konuşulmuştu.