Yemek kartı artık market alışverişinde kullanılamayacak

Yeni yönetmelikle yemek kartlarının artık market alışverişlerinde kullanılamayacağı belirtildi.

Yemek kartıyla marketten alışveriş yapma dönemi bitiyor. (AA)

Sosyal güvenlik ve vergi konularında uzman Hürriyet yazarı Noyan Doğan, işverenler tarafından çalışanlara nakden ödenen yemek bedelinin prime esas kazanca dahil edilmeyeceğine yönelik kanuni düzenlemeyi yazdı.

1 Aralık itibariyle çalışanlara verilen yemek ücreti konusunda nelerin değiştiğini anlatan Noyan, şunları kaydetti: “Yeni düzenlemeyle işverenlerin, işyerinde yemek vermemesi durumunda çalışana veya çalışan adına başkalarına ödeyeceği günlük yemek ücreti, günlük asgari ücretin yüzde 23,65’i kadar tutar –ki, bugün için bu rakam 51 lira- prime esas kazançtan istisna tutulacak. Yemek parası da çalışanın iş günü sayısına göre hesaplanıp ödeniyor. Buna göre, haftanın altı günü çalışan bir işçiye yıl sonuna kadar aylık ödenecek 1224 liralık yemek parası tutarını işveren prime esas kazançtan istisna tutabilecek.”

Marketlerde kullanılamayacak

Daha önce işveren tarafından yüklenen tutarı çalışanın isterse alışverişte kullanabildiğini hatırlatan Noyan, 1 Aralık itibarıyla bunun artık mümkün olmayacağını yazdı.

Noyan, şunları kaydetti:

*1 Aralık tarihinden itibaren çalışan kartlardaki bu parayı sadece yemek için kullanacak, market alışverişi ya da bir başka nedenle kullanamayacak. Kullanırsa, işveren, ödediği bedeli, sigorta priminden istisna tutamayacak, vergisini ödeyecek.

*Bunu da bir örnekle anlatayım. İşveren, çalışanı için yemek kartına günlük 50 lira, 22 gün çalışma üzerinden de aylık 1100 lira yemek bedeli ödedi. Eğer çalışan bu bedeli yemek için kullanırsa, işverenin ödediği 1100 liranın tamamı istisna kapsamına girecek. Yok, çalışan bu bedeli market alışverişi gibi yemeğin dışında kullanırsa işveren bu tutarı prime esas kazançtan istisna tutamayacak. Özetle, çalışanlar endişelerinde haklı, bundan sonra yemek kartlarını yemek dışında başka hiçbir alışveriş için kullanamayacak.