Yazar Ergün Poyraz’ı dövdüğü öne sürülen şüphelilerden beşi tutuklandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yazar Ergün Poyraz’ın dövülmesine ilişkin gözaltına alınan altı şüpheliden beşi tutuklandı.

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Poyraz’ın Davutlar Mahallesi’ndeki evinin önünde dövülmesinin ardından yakalanan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden R.A., sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken T.B., Z.B., S.B., R.B. ve V.Ç. tutuklandı.

AA’nın aktardığına göre bu arada Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan yazar ise taburcu edildi.