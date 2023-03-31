Yavuz Selim Demirağ: MHP elindeki kozları yükseltti

Sinan Ateş siyasi cinayeti yüzünden MHP, yüzde 7’ye düşürülen barajın da altına yüzde 5’in altına düştü. Sinan Ateş suikastında “Sessiz kalmayı tercih eden AKP” bu faturanın bedelini ödeyeceğini gördü. MHP’yi TBMM’ye yeniden taşımak için başta büyük şehirler olmak üzere AKP listelerinden aday gösterip “Grup kurması”nı sağlamak için ciddi hesaplar yapıldı.

AKP’nin maksadı önce “Parlamentoda çoğunluğu” sağlamaktı. Ve kendi adıma bunu televizyon kanallarında katıldığım programlarda anlatıp, yorumladım. Bu düşüncelerimin Balgat’taki MHP Genel Merkezinde rahatsızlık yarattığını biliyorum. Dahası bazı televizyon kanallarına “Bir daha Yavuz Selim Demirağ’ı ekrana çıkarmayın” baskısında bulundular. Bir kısmı buna boyun eğdi. Gelelim MHP’nin son kararına: “Niçin tüm bölgelerde logo ve liste ile seçim kararına”…

MHP’nin yüzde 5’in altına düştüğünün ısrarla altını çizdim. MHP yönetimi yüzde 7’yi aşabilmek için elindeki kozları yükseltip; AKP’nin bazı illerde liste çıkarmayarak oylarını MHP’ye akıtarak barajı geçmelerini sağlama kartını öne sürdü.

Bence de haklılar.

AKP, Hizbullah’ın 100-150 bin oyuna ihtiyacı olduğuna göre, MHP de AKP’nin milletvekili çıkaramayacağı bazı illerde AKP’den artacak oylara ihtiyacı var.

8-10 ilde AKP, MHP’yi destekleyerek yüzde 7’ye ulaşmasını sağlarken, başta büyük illerde MHP’li bazı isimlerin AKP listelerinden milletvekili adayı gösterilmesi ile “Karşılıklı alış veriş” gerçekleşebilecektir.

Yavuz Selim Demirağ’ın yazısı