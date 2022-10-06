Yaşlı hastanın aşağılanması soruşturmasında dört kişi tutuklandı

İstanbul Ataşehir’deki Bayındır Hastanesi personelinin, yaşlı bir hastaya aşağılayıcı davranışlarda bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan dokuz şüpheliden dördü tutuklandı, üçü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Google Haritalar

Yaşlı bir hastanın yüzüne para atıp aşağılayıcı davranışlarda bulunan personellere ait videonun sosyal medyada paylaşılması büyük tepki çekmiş, ardından soruşturma başlatılmıştı

AA’nın haberine göre olayla ilgili yedisi İstanbul, biri Samsun ve diğeri de Bursa’da olmak üzere dokuz kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden yaşlı hastanın yüzüne para atan Ali E.’nin de aralarında bulunduğu dördü, ‘beden bakımından kendini savunamayacak durumda olan kişiye eziyet’ suçundan tutuklama, üçüyse haklarında adli kontrol hükümleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevki edildi. 2 şüpheli, savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Ali E.’yle üç kişinin tutuklanmasına, diğer 3 kişininse adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Bu arada, hastanede görüntüsü çekilen yaşlı kadının olaydan dört-beş ay sonra hayatını kaybettiği, bir üvey oğlu olduğu öğrenildi. Görüntülerin yayılmasının ardından Sağlık Bakanlığı hastanenin faaliyetlerini durdurmuştu.

Yaşlı kadının aşağılandığı özel hastanenin faaliyeti durduruldu