Erdoğan’la, dolayısıyla rejimle ilgisi olmasıdır. Erdoğan’ın zamana yayarak çözmeyi umduğu Yeniden Refah ve Erbakan başlığı ile 2028’e giderken rejimin dizayn edilmesi başlığı birbirine girdi.

Erbakan ısrarla ve inatla Erdoğan’ı işini kolaylaştırmak yerine kendine alan açan bir siyaseti tercih etti. Bu siyasetin AKP seçmeni üzerinde etkili olduğu ortaya çıktıkça da Yeniden Refah ve Erdoğan daha cesaretli adımlar attı. Bugün itibariyle o kadar ileriye gitti ki Urfa, Bursa, Balıkesir ve İstanbul’da seçimin kaderini belirleyecek bir etkiye ulaştığı varsayılıyor.

Peki, Yeniden Refah’ın bu kadar etkili olmasının arkasında yatan neden nedir ve Erdoğan neden bununla baş edemedi?

Erdoğan’a karşı cepheyi büyütmek için siyasette var olmaya çalışan Numan Kurtulmuş, Erkan Mumcu, Süleyman Soylu gibi isimler kısa süre içerisinde AKP’nin parçası oldu. Direkt AKP çatısı içine girmeyen ya da alınmayanlar da Erdoğan’ın yörüngesinde kaldı. Davutoğlu, Babacan ve Karamollaoğlu davadan uzaklaşıp CHP’nin gölgesine girmiş partiler olarak kodlanınca etki alanları da kalmadı.

Geriye bir tek Yeniden Refah kaldı. İki yıl öncesine kadar Saadet’in mal varlığına çökmeye çalışan parti imajından bugün AKP’nin korkulu rüyası haline gelmesi sadece seçimdeki bir oyunun önemli olması ile açıklanamaz.

Yaşar Aydın’ın yazısı