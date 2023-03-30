Yaşar Aydın: İttifak içindeki partilerin kendi adları ile girme çabası aynı zamanda telaşı da gösteriyor

Cumhur İttifakı içinde yer alan partilerin kendi amblem ve adayları ile girme tercihinin arkasında seçim sonrasına dair değerlendirmeleri de etkili olduğu çok açık. Cumhur İttifakı ve Erdoğan’ın yenilgisi siyasette bir domino etkisi yaratacak ve taşlar yerinden oynayacak. Zafer, MHP, BBP ve İYİP bir ölçüde aynı tabana sesleniyor. Benzer bir görüntü YRP, SP, DEVA ve Gelecek Partisi için de geçerli. Tüm bu partilerin AKP’nin tabanında gözünün olduğunu söylemeye gerek bile yok. Erbakan, bu partiler içinde bir adım öne çıkmaya çalışıyor. Bu yüzden Erdoğan’la kavga ederek değil yanında yer alarak 15 Mayıs’a avantajlı girmek istiyor.

İttifak içindeki partilerin kendi adları ile girme çabası aynı zamanda telaşı da gösteriyor. Eğer bu telaş duygusu galip gelirse Millet İttifakı çok avantajlı olacak. Ama söz konusu Erdoğan ve Bahçeli ise son dakikaya kadar beklemekte fayda var.

Yaşar Aydın’ın yazısı