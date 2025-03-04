Yasaklı pestisit çıkan limonlar imha edildi

Hatay’da Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gidecek limonlarda yasaklı pestisit çıktı. 71 bin 250 kilogram limon imha edildi.

Fotoğraf: @GidaveKontrolGM / X

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’ne göre limonlar Hatay’daki bir firmada kontrol edildi. Ürünlerde Fenbutatin Oxide adlı tarım ilacı çıktı.

Açıklamada söz konusu ilacın Türkiye’de kullanımının sonlandırıldığı iddia edildi.

📍#Hatay

📢 Hatay’da Yapılan Denetimde Yasaklı Pestisit Tespit Edildi!#Kontrolgörevlileri miz tarafından bir firmada gerçekleştirilen resmi kontrolde, Dubai’ye ihraç edilecek limon ürünlerinden numune alınmıştır.

🔍 Yapılan analizler sonucunda, Türkiye’de kullanımı sonlandırılan… pic.twitter.com/UYct2V3cVY — Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü (@GidaveKontrolGM) March 4, 2025

Pestisitin zararları

Pestisitler, insanlarda kısırlık, hormonal sistemde ve sinir sisteminde bozukluklar ve kanser gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Pek çok kişi gıda ve su yoluyla bu zehirlere maruz kalıyor, ancak özellikle tarım işçileri gibi doğrudan pestisitlerle çalışanlar ve bunların uygulandığı bölgede bulunan kişiler özellikle büyük risk altında.